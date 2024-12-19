Путин посоветовал россиянам не разговаривать с мошенниками

Президент России Владимир Путин во время прямой линии посоветовал россиянам не разговаривать с мошенниками и бросать трубку, если собеседник просит «совершать действия».

Он обратил внимание, что у него нет знакомых, кто пострадал от мошенников, но есть те, кому мошенники звонили. Однако как только они слышат незнакомый голос и предложения о действиях, то сразу кладут трубку.

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным — ежегодное мероприятие, во время которого глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы граждан, рассказывает о ситуации в стране и представляет свою позицию по вопросам экономики, внутренней и внешней политики.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой конференции президента.

В онлайн-кинотеатре недавно Okko вышел документальный сериал «На крючке», который рассказывает о том, как мошенники обманывают людей, притворяясь сотрудниками банков и ФСБ, а также в чем секрет их манипуляций.

Ранее Путин процитировал Марка Твена.