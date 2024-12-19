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Путин предложил ужесточить ответственность для пособников телефонных мошенников

Путин: нужно ужесточить ответственность для пособников телефонных мошенников

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Depositphotos

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии предложил ужесточить ответственность для пособников телефонных мошенников.

Он отметил, что среди его знакомых нет жертв телефонных мошенников, но звонки были.

«Как только они слышат незнакомый голос и предложения, связанные с какими-то действиями, они сразу кладут трубку. И я советую всем гражданам поступать так же», — сказал президент.

До этого в МВД предупредили, что мошенники разработали новую схему обмана россиян путем взлома их мобильных телефонов в момент совершения покупок в интернете.

В декабре на ОККО вышел документальный сериал «На крючке», который рассказывает о том, как мошенники обманывают сотни тысяч людей, притворяясь сотрудниками банков и ФСБ, а также в чем секрет их манипуляций.

Ранее россиян предупредили о высокой активности мошенников в новогодние каникулы.

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Прямая линия Путина — 2024
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