Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин сравнил Грозный 90-х с нынешним

Путин назвал Грозный современным российским чудом

close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии вспомнил, как выглядел Грозный в 90-х годах, и назвал нынешнюю столицу Чечни «современным российским чудом».

«Там (в Грозном. — прим. ред.) были сплошные развалины, и даже ставились вопросы о переносе столицы в Гудермес. Но решено было восстанавливать. Грозный — это результат трудолюбия чеченского народа», — сказал глава государства.

По его словам, сейчас Грозный — «современное российское чудо», и это заслуга первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова, нынешнего чеченского лидера Рамзана Кадырова и самих чеченцев.

Также российский лидер заявил, что Казань «без всякого преувеличения» можно назвать одним из лучших европейских городов. Глава государства обратил внимание, что в октябре текущего года в столице республики Татарстан состоялся саммит БРИКС. Тогда в Казань прибыло такое количество лидеров разных стран, сколько никогда не собиралось в Москве. Он уточнил, что жители страны по праву гордятся Москвой. По словам Путина, столица РФ является одним из крупнейших и лучших мегаполисов мира. Но и Казань сейчас развивается быстро и активно, в том числе об этом свидетельствует появление в городе собственного метро, добавил президент.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Кадыров отреагировал на слова Путина о Грозном.

Все новости на тему:
Прямая линия Путина — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами