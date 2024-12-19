Путин сравнил Грозный 90-х с нынешним

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии вспомнил, как выглядел Грозный в 90-х годах, и назвал нынешнюю столицу Чечни «современным российским чудом».

«Там (в Грозном. — прим. ред.) были сплошные развалины, и даже ставились вопросы о переносе столицы в Гудермес. Но решено было восстанавливать. Грозный — это результат трудолюбия чеченского народа», — сказал глава государства.

По его словам, сейчас Грозный — «современное российское чудо», и это заслуга первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова, нынешнего чеченского лидера Рамзана Кадырова и самих чеченцев.

Также российский лидер заявил, что Казань «без всякого преувеличения» можно назвать одним из лучших европейских городов. Глава государства обратил внимание, что в октябре текущего года в столице республики Татарстан состоялся саммит БРИКС. Тогда в Казань прибыло такое количество лидеров разных стран, сколько никогда не собиралось в Москве. Он уточнил, что жители страны по праву гордятся Москвой. По словам Путина, столица РФ является одним из крупнейших и лучших мегаполисов мира. Но и Казань сейчас развивается быстро и активно, в том числе об этом свидетельствует появление в городе собственного метро, добавил президент.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Кадыров отреагировал на слова Путина о Грозном.