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Путин рассказал об активном развитии Казани

Путин заявил, что Казань является одним из лучших европейских городов

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Sergey Elagin/Global Look Press

Казань «без всякого преувеличения» можно назвать одним из лучших европейских городов. Об этом во время прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства обратил внимание, что в октябре текущего года в столице Республики Татарстан состоялся саммит БРИКС. Тогда в Казань прибыло такое количество лидеров разных стран, сколько никогда не собиралось в Москве.

«Спасибо Казани, что вы нам предоставили такую возможность. <...> Мы, безусловно, продолжим использовать все возможности столицы Татарстана, которые были созданы там за предыдущие десятилетия. Казань сделала удивительный рывок в своем развитии. Без всякого преувеличения, считаю, один из лучших городов Европы», — подчеркнул российский лидер.

Он уточнил, что жители страны по праву гордятся Москвой. По словам Путина, столица РФ является одним из крупнейших и лучших мегаполисов мира. Но и Казань сейчас развивается быстро и активно, в том числе об этом свидетельствует появление в городе собственного метро.

«Можно только поздравить», — добавил президент.

19 декабря российский лидер подводит итоги 2024 года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии с гражданами. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее в Татарстане назвали октябрьский саммит БРИКС самым ярким событием текущего года.

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Прямая линия Путина — 2024
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