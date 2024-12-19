Путин рассказал об активном развитии Казани

Казань «без всякого преувеличения» можно назвать одним из лучших европейских городов. Об этом во время прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства обратил внимание, что в октябре текущего года в столице Республики Татарстан состоялся саммит БРИКС. Тогда в Казань прибыло такое количество лидеров разных стран, сколько никогда не собиралось в Москве.

«Спасибо Казани, что вы нам предоставили такую возможность. <...> Мы, безусловно, продолжим использовать все возможности столицы Татарстана, которые были созданы там за предыдущие десятилетия. Казань сделала удивительный рывок в своем развитии. Без всякого преувеличения, считаю, один из лучших городов Европы», — подчеркнул российский лидер.

Он уточнил, что жители страны по праву гордятся Москвой. По словам Путина, столица РФ является одним из крупнейших и лучших мегаполисов мира. Но и Казань сейчас развивается быстро и активно, в том числе об этом свидетельствует появление в городе собственного метро.

«Можно только поздравить», — добавил президент.

19 декабря российский лидер подводит итоги 2024 года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии с гражданами. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее в Татарстане назвали октябрьский саммит БРИКС самым ярким событием текущего года.