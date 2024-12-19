Путин заявил, что странам НАТО может не хватить 3% ВВП на военные расходы

Странам НАТО может не хватить 3% ВВП на военные расходы, если стоимость продукции продолжит расти. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

По его словам, один снаряд 155 мм два года назад стоил 2 тыс. евро, а теперь стоит 8 тыс. евро.

«Если все будет развиваться таким же темпом, то не только 2% на оборонные расходы, на которых всегда настаивал и сейчас настаивает вновь избранный президент США господин Трамп, странам НАТО не будет хватать», — сказал российский президент.

Глава государства отметил, что российские военнослужащие успешно продвигаются на линии фронта, хотя с Россией воюет «практически все страны Североатлантического альянса.

Также Путин заявил, что с избранным президентом США Дональдом Трампом будет о чем поговорить.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил, что на Украине «много наших ребят».