Демограф перечислил способы повышения рождаемости в России

В России необходимо принимать определенные меры, чтобы повышать рождаемость. Об этом рассказал демограф, ведущий научный сотрудник международной лаборатории политической демографии Национального исследовательского университета РАНХиГС Андрей Коротаев, передает Pravda.Ru.

В частности, демограф предложил увеличить размер материнского капитала на третьего ребенка. По его мнению, выплата должна вырасти в два раза. Помимо этого, молодые семьи стоит обеспечить яслями. Эксперт напомнил, что рождение детей может нанести удар по финансовому положению россиян.

«Мировой опыт показывает, что одна из важнейших задач по подъему рождаемости в развитых странах — это совмещение материнства и работы», — подчеркнул Коротаев.

По его словам, важно сделать так, чтобы у матери была возможность как можно раньше выйти на работу и финансово восстановиться.

Данные Росстата до этого показали, что в 2024 году в России зафиксирован исторический минимум рождаемости, который последний раз был в 1999 году после дефолта. Так, в первую половину года в России появилось на свет всего 599,6 тыс. детей — на 16,6 тысячи меньше, чем за такой же период прошлого года. В июне рождаемость в России рухнула еще сильнее — до 98,6 тысячи детей, что стало рекордно низким показателем.

Ранее в России призвали повышать рождаемость массовым переездом в деревню.