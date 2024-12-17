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В России назвали главные условия для повышения рождаемости

Психолог Потемкина: стабильность нужна для повышения рождаемости в России

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Depositphotos

Предсказуемость жизни и стабильность нужны для повышения рождаемости в России. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала системный семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина.

По ее словам, тревожные события, которые возникают раз в несколько лет, могут повышать тревожность населения, из-за чего они перестают заниматься продолжением населения.

«А если завтра то, что мы слышим, например, по телевизору? Это постоянно какие-то тревожащие события, которые повышают общую тревожность населения. А тревожному населению не до размножения, честно говоря. У тревожного населения первая задача — это выжить, это получить какую-то стабильную работу, стабильный заработок», — сказала Потемкина.

Эксперт подчеркнула, что появление уверенности в завтрашнем дне снизит тревогу и может стать основой для улучшения демографической ситуации.

Демограф, ведущий научный сотрудник международной лаборатории политической демографии Национального исследовательского университета РАНХиГС Андрей Коротаев до этого говорил, что в России необходимо принимать определенные меры, чтобы повышать рождаемость. В частности, демограф предложил увеличить размер материнского капитала на третьего ребенка.

Ранее психолог назвала причины снижения рождаемости в России.

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