Путин пообещал совершенствовать меры по улучшению демографической ситуации

Президент России Владимир Путин заявил о намерении продолжать работу над совершенствованием мер, направленных на улучшение демографической ситуации в стране. Об этом глава государства сказал в ходе пресс-конференции по итогам 2024 года.

Он отметил, что вопрос демографии является одним из самых важных как для России, так и для многих других стран мира. Президент подчеркнул, что единое пособие для семей с детьми показывает свою эффективность.

Кроме того, президент призвал губернаторов постоянно думать о решении демографической проблемы.

«Этим должен начинаться и заканчиваться рабочий день», — отметил Путин.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Мероприятие проводится в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии в третий раз.

Ранее Путин призвал исправить ситуацию с выплатами военным в Курской области.