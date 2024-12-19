Путин заявил, что Россия готова к компромиссам по Украине

Политика является искусством компромисса, и Россия всегда готова на них идти, в том числе в отношении переговоров с Украиной. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам 2024 года заявил президент России Владимир Путин.

«Политика – это искусство компромисса. Мы то готовы, но нужно, чтобы та сторона была готова и к переговорам, и к компромиссам», — сказал президент.

Он добавил, что украинская сторона отказалась от переговоров, в то время как Россия всегда к ним готова.

В ходе пресс-конференции Путин также отметил, что России есть с кем говорить на Украине, многие украинцы «мечтают избавиться от неонацистского режима».

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Мероприятие проводится в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии в третий раз.

Ранее Путин ответил на вопрос, сколько продлится СВО.