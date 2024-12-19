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Пушилин рассказал о трудностях Зеленского в отношениях с Трампом

Пушилин: Трамп вряд ли простит Зеленскому ставку на Демократическую партию

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Shannon Stapleton/Reuters

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вряд ли простит президенту Украины Владимиру Зеленскому ставку на своих политических соперников из Демократической партии. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его мнению, между Трампом и Зеленским нет взаимопонимания.

«Акценты Трампа – прекращение огня и переговоры с Россией, в то время как Зеленский заявляет о невозможности немедленно прекратить огонь», — отметил Пушилин.

Глава ДНР считает, что именно по этой причине последняя встреча Трампа и Зеленского закончилась неудачно.

Пушилин добавил, что метания украинского лидера, его обращение к пока еще действующему главе Белого дома Джо Байдену по поводу членства Украины в НАТО выглядят как попытка запрыгнуть в поезд, который уже ушел.

До этого венгерский политический эксперт Дьердь Ногради заявил, что Зеленский не примет предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня до инаугурации Трампа, но после нее ему придется многое изменить.

Ранее МИД Украины назвал предложение Венгрии о рождественском перемирии аморальным.

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