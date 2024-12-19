Путин рассказал о переводе государственных органов и компаний в регионы

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что власти будут обязательно работать над тем, чтобы крупные компании и государственные органы перемещались в российские регионы.

«Я считаю, что это очень правильно, некоторые даже федеральные органы переводить в различные центры страны», — сказал глава государства.

По его словам, перевод госорганов и компаний подстегивает развитие регионов и дает толчок их развитию, однако признал, что это сложный процесс.

Он отметил, что в переводе государственных органов в регионы «есть предел», так как «президент и правительство должны быть рядом».

В четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Второй год подряд формат совмещен с большой пресс-конференцией: вопросы президенту задают как граждане, так и журналисты. Количество обращений к началу прямой линии с Путиным превысило 2,2 млн. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин ответил на вопрос, сколько продлится СВО.