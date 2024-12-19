Путин заявил, что у России есть силы на восстановление всех исторических территорий

России хватит сил, чтобы восстановить все свои исторические территории. Об этом на прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

«Хватит, даже сомнений в этом быть не может. Масштабная программа есть», — подчеркнул он.

В рамках мероприятия Путин заявил, что в настоящее время нельзя загадывать, сколько времени еще продлится специальная военная операция (СВО).

По его словам, ситуация на СВО меняется кардинально, и продвижение Вооруженных сил РФ идет по всей линии фронта.

Также Путин рассказал, что регулярно общается с российскими военнослужащими, которые участвуют в спецоперации. Он также показал знамя 155-й бригады морской пехоты, которое ему подарили.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин ответил на вопрос о том, что «мир сошел с ума».