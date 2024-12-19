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Путин рассказал, что будет после освобождения Курской области

Путин: все жилье, поврежденное в Курской области, будет восстановлено

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Россия 1

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что после освобождения Курской области можно будет оценить ущерб, нанесенный региону украинской армией, и восстановить поврежденные объекты инфраструктуры.

«Все объекты, жилье и инфраструктура в Курской области будут восстановлены», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, пострадавшие жители региона получат все, что им причитается. В частности, будут выдаваться сертификаты на жилье.

Путин отметил, что власти будут помогать тем курянам, которые захотят переехать из Курской области.

Президент добавил, что курская администрация будет работать все праздники, чтобы решить вопросы с жильем и другие проблемы.

Также он выразил уверенность, что российские военные абсолютно точно выбьют Вооруженные силы Украины с территории Курской области, по-другому быть не может. Нет сомнений в освобождении приграничного региона, подчеркнул Путин.

До этого лидер страны назвал упущением, что военнослужащие в Курской области не получают выплаты как участники специальной военной операции. Глава государства призвал исправить ситуацию с выплатами солдатам в регионе.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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