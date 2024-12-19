Путин прокомментировал работу правительства

Правительство Российской Федерации работает эффективно и вполне удовлетворительно, думает о будущем страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

По его словам, кабмин формулирует цели развития государства.

«О будущем нужно думать всегда. Даже в самые тяжелые времена, во времена войны думали о будущем. У нас правительство думает о будущем, работает эффективно и вполне удовлетворительно», — сказал Путин.

При этом он отметил, что рост цен – вещь «неприятная и плохая», но с ней можно справиться.

Также российский лидер сообщил, что в России сейчас фиксируется рекордно низкий уровень безработицы — 2,3%.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что 51% россиян положительно оценили работу правительства.