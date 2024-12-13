Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россиян доверяют Путину

ФОМ: Путину доверяют 80% россиян, 56% положительно оценили работу Мишустина

close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину доверяют 80% россиян, за прошедшую неделю показатель снизился на два процентных пункта. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение».

«Также большинство населения (81% — минус 1 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — говорится в исследовании.

Опрос проводился с 6 по 8 декабря. В нем приняли участие 1,5 тысячи граждан России.

Также участники исследования оценили работу правительства России. Согласно результатам, положительную оценку дали 51% россиян. При этом 56% респондентов считают, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин работает хорошо.

11 декабря Путин попал в список самых влиятельных политиков Европы, составленный изданием Politico. Президент России занял второе место в номинации «политические деятели», которые будут определять европейскую политику своими действиями в ближайшее время. Его опередила верховный европейский комиссар Урсула фон дер Ляйен.

Путин заявил о желании западных лидеров возобновить контакты с ним.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами