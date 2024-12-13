Стало известно, сколько россиян доверяют Путину

Президенту России Владимиру Путину доверяют 80% россиян, за прошедшую неделю показатель снизился на два процентных пункта. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение».

«Также большинство населения (81% — минус 1 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — говорится в исследовании.

Опрос проводился с 6 по 8 декабря. В нем приняли участие 1,5 тысячи граждан России.

Также участники исследования оценили работу правительства России. Согласно результатам, положительную оценку дали 51% россиян. При этом 56% респондентов считают, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин работает хорошо.

11 декабря Путин попал в список самых влиятельных политиков Европы, составленный изданием Politico. Президент России занял второе место в номинации «политические деятели», которые будут определять европейскую политику своими действиями в ближайшее время. Его опередила верховный европейский комиссар Урсула фон дер Ляйен.

Путин заявил о желании западных лидеров возобновить контакты с ним.