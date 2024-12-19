Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России

В России сейчас фиксируется рекордно низкий уровень безработицы — 2,3%. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время прямой линии.

По его словам, российская экономика находится в устойчивом состоянии, вопреки всем вызовам, в том числе извне.

В декабре глава государства на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявлял, что на фоне большинства ведущих экономик мира и развивающихся стран этот показатель является минимальным.

Российский лидер отмечал, что во многих государствах Европы показатель составляет 7% и выше. Например, в Италии и Швеции — 7,6%, во Франции — 7,3%, в Греции — 11%. Кроме того, в Канаде уровень безработицы достигает 5,4%, в Бразилии — 8%.

Также Путин обратил внимание, что во многих странах есть проблема с безработицей среди молодежи (до 25 лет).

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в правительстве России анонсировали рост пособия по безработице.