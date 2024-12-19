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Путин рассказал, как Кубанский казачий хор пел на немецком языке на дне рождения Шрёдера

Путин: только кубанские казаки спели песню на немецком на дне рождения Шрёдера

Президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии, что на дне рождения экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера все музыкальные коллективы исполняли песни на английском языке, и только Кубанский казачий хор пел на немецком.

«Но был один коллектив, который пел на немецком — Кубанский казачий хор, который я привез с собой. Казаки сказали, что из уважения к принимающей стороне выучили по дороге песню на родном для Германии языке», — сказал российский лидер.

По его словам, позже немецкие чиновники признавались, что им стыдно за то, что только русские казаки пели на немецком.

Эта история стала подводкой к словам Путина о важности суверенитета, при утрате которого теряется государственность. Глава государства отметил, что рост российской экономики во многом обусловлен укреплением суверенитета.

4 декабря Путин в ходе форума ВТБ «Россия зовет!» раскритиковал бизнесмена из Германии, который задал вопрос на английском языке. Российский лидер подчеркнул, что самое важное — это уровень суверенитета. Тогда же Путин впервые рассказал историю о посещении дня рождения Шрёдера, где все гости говорили по-английски, и даже городской хор девочек исполнял песни на английском языке. Президент счел этот момент «стыдным» и подчеркнул, что уровень суверенитета «должен быть внутри».

Ранее в Германии заявили, что стыдятся экс-канцлера Шрёдера из-за Путина.

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Прямая линия Путина — 2024
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