Путин пожурил немецкого бизнесмена за вопрос на английском языке

Президент России Владимир Путин в ходе форума ВТБ «Россия зовет!» раскритиковал бизнесмена из Германии, который задал вопрос на английском языке. Трансляцию мероприятия ведет Telegram-канал «Смотри».

«Говорите по-немецки! Ну что вы мне вопросы задаете на английском языке?» — спросил Путин.

В связи с этим он подчеркнул, что самое важное — это уровень суверенитета.

После этого предприниматель взял микрофон и обратился к Путину уже на своем родном языке. По словам президента, бизнесмен заявил, что его предупредили об отсутствии переводчика с немецкого.

«А я ответил, что вопрос даже не в переводчике, вопрос — в суверенитете», — добавил президент РФ.

Он также вспомнил, как однажды был в Ганновере на дне рождения экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, и там все гости говорили по-английски, и даже городской хор девочек исполнял песни на английском языке. Путин посчитал этот момент «стыдным» и подчеркнул, что уровень суверенитета «должен быть внутри».

Ранее в Германии заявили, что стыдятся экс-канцлера Шредера из-за Путина.