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В России выросли инфляционные ожидания

Инфляционные ожидания граждан РФ выросли до 13,9% годовых в декабре

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В России в декабре до 13,9% годовых выросли инфляционные ожидания с ноябрьских 13,4%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса «ИнФОМ» для Центробанка.

Отмечается, что в октябре аналогичный показатель составил 13,4%, в сентябре — 12,5%, в августе — 12,9%, а в июле — 12,4%.

В то же время пошла вверх и наблюдаемая инфляция: декабрьский показатель составил 15,9%, в то время как в ноябре он достигал 15,3%. Среди россиян без накоплений наблюдаемый рост цен составил 16,9% в декабре, а среди тех, кто имеет накопления, — 14,4%.

Исследование проводили среди 2 тысяч россиян старше 18 лет в 105 населенных пунктах России с 2 по 12 декабря.

18 декабря группа депутатов Государственной думы заявила, что хочет создать комитет по борьбе с ростом цен. Депутат Вячеслав Даванков отметил важность срочного решения проблемы с повышением потребительских цен в России, иначе, по его словам, «новый год точно не будет лучше, чем старый».

Ранее стало известно, как дорожают продукты при росте курса доллара.

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