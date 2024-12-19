Член СПЧ высмеял слова Зеленского о возвращении в юмор

Журналист, член Совета по правам человека (СПЧ) Александр Малькевич в эфире Tsargrad.tv прокомментировал намерение украинского лидера Владимира Зеленского в будущем снова вернуться в юмор.

По мнению эксперта, если Зеленский останется в живых после окончания конфликта, он скорее будет зарабатывать чтением лекций и написанием книг. Малькевич также допустил, что президент Украины рассчитывает на то, что о нем будут снимать фильмы на Западе и переводить за них отчисления.

«Тут хочется съязвить и сказать: главное, чтобы негр не играл роль Зеленского. Но сейчас в связи с возвращением к власти [избранного президента США Дональда] Трампа все равно будет откат к каким-то более традиционным ценностям, в том числе и в кинематографе», — сказал член СПЧ.

Накануне Зеленский, отвечая на вопрос журналиста Le Parisien, допустил, что в будущем снова вернется к профессии комика и будет «смешить людей». По его словам, это может случиться, если он «не потеряет то, что было внутри».

Как считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, в будущем Зеленскому придется отвечать за случившееся, а «не копаться во внутреннем мире», пытаясь вновь начать веселить людей.

Ранее журналист описал положение Зеленского одной пословицей.