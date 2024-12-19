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В Госдуме ответили на слова Зеленского о возвращении к профессии юмориста

Депутат Белик: слова Зеленского о возвращении к юмору – неуместны и циничны

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Нина Зотина/РИА Новости

Высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о том, что в будущем он не исключает возвращение к профессии комика, неуместно, заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. В беседе с RT он назвал эти слова абсурдными и циничными.

По мнению депутата, Зеленский на посту президента стал «злым клоуном», бросающим людей в пламя конфликта и доводящим Украину до упадка.

«Страна, за власть в которой Зеленский цепляется как за последнюю гарантию собственного существования, погружена в хаос и напрочь утратила государственность, а он пространно рассуждает о том, сможет ли вновь смешить людей. Это не только неуместно и абсурдно, но и воплощение вопиющего цинизма», — заявил Белик.

По его мнению, в будущем Зеленскому придется отвечать за случившееся, а «не копаться во внутреннем мире», пытаясь вновь начать веселить людей.

Напомним, накануне Зеленский, отвечая на вопрос журналиста Le Parisien, допустил, что в будущем снова вернется к профессии комика и будет «смешить людей». По его словам, это может случиться, если он «не потеряет то, что было внутри».

Ранее в России рассказали, как Зеленский признал «фронтовые реалии».

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