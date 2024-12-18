Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что в будущем снова вернется к профессии комика и будет «смешить людей», чем он занимался до политической карьеры. Так он ответил на вопрос журналиста Le Parisien.

По его словам, «это сложный вопрос».

«Это зависит в целом от того, какой человек внутри. Эта война на всех нас влияет. Если я не потеряю то, что было внутри, то кто знает, может быть», — сказал Зеленский.

В том же интервью Зеленский заявил, что избранный американский лидер Дональд Трамп знает о нежелании Киева прекращать конфликт с Москвой. Украинский президент подчеркнул, что, по его мнению, существует опасность в заморозке конфликта и быстрых договоренностях с Россией.

Он также раскритиковал западных союзников за долгую помощь и плохое оружие. Он сообщил, что западные страны поставляют Украине, в том числе оружие в плохом состоянии, что плохо сказывается на моральном состоянии Вооруженных сил Украины. Глава государства также признал, что Украина не имеет ресурсов, которые бы ей позволили «вернуть» под свой контроль Донбасс и Крым.

Ранее в Совфеде указали на превращение Зеленского из комика в «фюрера».