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Польше предрекли проблемы из-за возможного размещения «Орешника» в Белоруссии

Политолог Кедми: появление «Орешника» в Белоруссии станет приговором для Польши

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Возможное размещение российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии станет приговором для Польши. Такое заявление в ходе интервью для болгарского портала «Поглед Инфо» сделал политолог, бывший руководитель израильской специальной службы «Натив» Яков Кедми.

«Орешник» на территории Белоруссии подписывает <...> приговор любым войскам на территории Польши, которые будут угрожать РФ. И он полностью покрывает все области Украины с временем подлета три-четыре минуты», — отметил эксперт.

Как он сказал, новый ракетный комплекс способен полностью изменить оперативную и стратегическую ситуацию в зоне украинского конфликта. Более того, он может оказать влияние на оценку Москвой возможных угроз со стороны западных государств.

«Это сегодняшнее значение «Орешника». То есть оперативное, тактическое <...> и стратегическое [значение] на всех полях Европы», — резюмировал Кедми.

6 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские власти считают возможным размещение «Орешника» в Белоруссии. По словам главы государства, эти ракетные комплексы могут появиться на территории республики уже во второй половине 2025 года.

Впоследствии белорусский лидер Александр Лукашенко поручил военному руководству страны обеспечить размещение «Орешника» на территории страны и грамотно спланировать его возможное применение.

Ранее Путин заявил, что «Орешник» отменяет необходимость применения ядерного оружия.

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