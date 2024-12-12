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Лукашенко поручил обеспечить размещение ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии

Генштаб: Лукашенко поручил обеспечить размещение «Орешника» в Белоруссии

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил обеспечить размещение новейшего российского ракетного комплекса «Орешник» в республике и грамотно спланировать его применение. Об этом сообщил начальник генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии, первый заместитель министра обороны Павел Муравейко, передает БелТА.

На вопрос, сколько именно таких комплексов планируется поставить в Белоруссию, Муравейко ответил, что «об этом знает только президент Российской Федерации».

6 декабря президент России Владимир Путин заявил, что руководство страны считает возможным размещение «Орешника» на территории Белоруссии. Как сказал глава государства, Москва может направить данные ракеты в соседнюю республику уже во второй половине 2025 года.

Эту же дату назвал Лукашенко 10 декабря во время встречи с работниками предприятия ООО «ПОЖСНАБ» в Борисове. Он также рассказал, что в ракетном комплексе вся пусковая установка белорусская, кроме самой ракеты.

Ранее Лукашенко подтвердил наличие в Белоруссии ядерного оружия.

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