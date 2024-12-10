Путин заявил, что «Орешник» отменяет необходимость применения ядерного оружия

России теперь необходимо не совершенствовать свою ядерную доктрину, а развивать ракетный комплекс «Орешник», заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Трансляция ведется на сайте Кремля.

Как отметил российский лидер, достаточное количество «Орешников» фактически отменяет необходимость применения ядерного оружия. Путин подчеркнул, что Россия не ужесточает, а совершенствует свою ядерную доктрину.

10 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Путин согласился с условиями Белоруссии о том, что в случае размещения «Орешник» на территории страны именно ее власти будут определять цели для ударов.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США сочли, что «Орешник» не изменит ход конфликта на Украине.