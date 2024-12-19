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В Раде указали на странную деталь в словах МИД Швейцарии о саммите по Украине

Дубинский: МИД Швейцарии не упомянул Украину в заявлении о подготовке саммита

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Depositphotos

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис не упомянул Украину в заявлении о подготовке второго мирного саммита. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что министр рассказал об интенсивной работе с Россией, США, странами G7 и Европейским союзом, но не сказал «ни слова про Украину».

До этого стало известно, что Швейцария намерена заключить международное соглашение с Украиной, которое создаст правовые основы сотрудничества между двумя государствами как минимум до 2036 года.

Швейцарские власти уверены, что заключение такого договора с Украиной может произойти быстро, поскольку Киев уже имеет опыт работы с подобными соглашениями.

В октябре глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заверил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в солидарности. Он рассказал, что обсудил с главой украинского правительства вопросы восстановления и поддержки Украины в решении энергетических проблем предстоящей зимой, а также конкретные шаги на пути к миру.

Ранее Швейцария пообещала Украине $1,7 млрд на восстановление.

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