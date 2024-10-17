Власти Швейцарии заявили о солидарности с Украиной

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в своем аккаунте в соцсети X заверил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в солидарности.

«Во время моей беседы с [премьер-министром Украины] Денисом Шмыгалем на конференции по разминированию (Украины. — «Газета.Ru») я подтвердил солидарность Швейцарии с Украиной», — поделился Кассис.

Он добавил, что политики обсудили вопросы восстановления и поддержки Украины в решении энергетических проблем предстоящей зимой, а также конкретные шаги на пути к миру.

В сентябре министерство иностранных дел Украины выразило разочарование тем, что Швейцария поддержала мирную инициативу по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

В заявлении отметили, что не могут понять логики решения Швейцарии, поскольку именно с этой страной был организован первый «саммит мира» и именно Швейцария участвует в тематических конференциях по конкретным пунктам «формулы мира» Зеленского.

Ранее стало известно, что премьер Украины не поедет с визитом в Швейцарию.