Швейцария хочет заключить договор, регулирующий помощь Украине

Швейцария намерена заключить международное соглашение с Украиной, которое создаст правовые основы сотрудничества между двумя государствами как минимум до 2036 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Швейцарии — Федеральный совет.

«Федеральный совет придерживается мнения, что международный договор с Украиной, который, вероятно, будет ограничен 2036 годом, должен стать этой необходимой новой правовой основой. Этот международный договор будет содержать законодательные положения и будет вынесен на факультативный референдум», — говорится в сообщении правительства.

Швейцарские власти уверены, что заключение такого договора с Украиной может произойти быстро, поскольку Киев уже имеет опыт работы с подобными соглашениями. При этом простой закон не сможет удовлетворить потребности для долгосрочного и системного взаимодействия со швейцарскими компаниями, включая те, которые еще не осуществляют деятельность в Украине, в частности, в связи с необходимостью уточнения законодательства о государственных закупках.

В октябре глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заверил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в солидарности. Он рассказал, что обсудил с главой украинского правительства вопросы восстановления и поддержки Украины в решении энергетических проблем предстоящей зимой, а также конкретные шаги на пути к миру.

Ранее Швейцария пообещала Украине $1,7 млрд на восстановление.