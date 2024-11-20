Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Швейцария хочет заключить договор, регулирующий помощь Украине

Швейцария планирует заключить с Украиной договор, регулирующий помощь Берна Киеву

close
Shutterstock

Швейцария намерена заключить международное соглашение с Украиной, которое создаст правовые основы сотрудничества между двумя государствами как минимум до 2036 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Швейцарии — Федеральный совет.

«Федеральный совет придерживается мнения, что международный договор с Украиной, который, вероятно, будет ограничен 2036 годом, должен стать этой необходимой новой правовой основой. Этот международный договор будет содержать законодательные положения и будет вынесен на факультативный референдум», — говорится в сообщении правительства.

Швейцарские власти уверены, что заключение такого договора с Украиной может произойти быстро, поскольку Киев уже имеет опыт работы с подобными соглашениями. При этом простой закон не сможет удовлетворить потребности для долгосрочного и системного взаимодействия со швейцарскими компаниями, включая те, которые еще не осуществляют деятельность в Украине, в частности, в связи с необходимостью уточнения законодательства о государственных закупках.

В октябре глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заверил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в солидарности. Он рассказал, что обсудил с главой украинского правительства вопросы восстановления и поддержки Украины в решении энергетических проблем предстоящей зимой, а также конкретные шаги на пути к миру.

Ранее Швейцария пообещала Украине $1,7 млрд на восстановление.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами