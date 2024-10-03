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Швейцария предоставит Украине $1,7 млрд помощи

Посол Бауманн: Киев получит от Швейцарии около $1,7 млрд на восстановление

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Global Look Press

Правительство Швейцарии планирует выделить $1,7 млрд на проекты восстановления и реконструкции поврежденных объектов на Украине. Об этом заявил посол Швейцарии на Украине и в Республике Молдавии Феликс Бауманн, передает РИА Новости.

Дипломат счел важными проекты «Раннего восстановления».

«Швейцарии планирует выделить 1,5 миллиарда швейцарских франков на <…> следующие четыре года», — отметил Бауманн.

Посол уточнил, что один миллиард из этих средств пойдет на разминирование и гуманитарную помощь.

2 октября стало известно, что в Швейцарии считают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) никогда не выйдут на границы 1991 года. Об этом заявил экс-советник НАТО и полковник генштаба страны в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works. По мнению офицера, в данный момент ситуация на фронте складывается исключительно в пользу России, а украинские войска несут тяжелые потери на всех фронтах.

Ранее в США сочли, что сокращение поддержки Украины остановит боевые действия.

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