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Лидеры Евросоюза требуют от Трампа не бросать Украину

Newsweek: лидеры ЕС в беседах с Трампом настаивают на сохранении помощи Украине

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Christian Hartmann/Reuters

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) в телефонных разговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом заявляют о необходимости сохранения военной помощи Украине. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на европейского чиновника.

По словам собеседника издания, главы европейских стран настаивают на продолжении поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

Как пишет Newsweek, члены команды Дональда Трампа начали контактировать с украинскими чиновниками для обсуждения «следующей фазы» конфликта. Как заявила нардеп Александра Устинова, Киев напрямую работает с командой избранного президента США.

В понедельник, 16 декабря, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует готовиться к заключению договора о завершении конфликта с Москвой. Будущий глава Белого дома подчеркнул, что намерен пообщаться с Путиным, чтобы попытаться добиться прекращения конфликта на Украине.

Ранее Ермак назвал условие начала переговоров с Россией.

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