Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Париже, 7 декабря 2024 года

«Настроен решительно». Команда Трампа провела переговоры с Киевом NBC: команда Трампа провела переговоры по урегулированию на Украине

Команда Дональда Трампа начала обсуждение украинского конфликта с администрацией Джо Байдена и представителями Украины. Киев назвал атмосферу переговоров позитивной, но конкретных предложений по урегулированию пока не получил. Источники NBC News допускают, что Трамп может ограничить поддержку Украины в НАТО, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам.

Команда избранного президента США Дональда Трампа, занимающаяся вопросами нацбезопасности, провела переговоры с администрацией уходящего главы государства Джо Байдена и представителями Украины, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на ряд информированных источников. Речь о шла об урегулировании украинского конфликта.

«Трамп действительно серьезно настроен на то, чтобы добиться прекращения огня в первый же день», — приводит канал слова одного из своих собеседников.

Консультации с Киевом

Представители украинского руководства назвали первые контакты с новой администрацией США позитивными. Вместе с тем, как сообщили источники, Киев пока не получил от команды Трампа предложений о концептуальном или конкретном плане мирного урегулирования.

«На данный момент атмосфера в плане взаимодействия между украинцами и новой командой Трампа была позитивной», — сообщил один из источников.

Остается неясным, обсуждали ли представители избранного президента ситуацию с российскими властями. Источники NBC News не исключают, что Трамп может рассмотреть вариант ограничения поддержки Украины в НАТО, чтобы мотивировать Москву к переговорам.

Также не ясно, общались ли представители республиканца с российскими властями по поводу Украины, и если да, то «что было передано каждой из сторон».

В программе «Встреча с прессой» Трампа спросили, разговаривал ли он с Путиным после ноябрьских выборов. «Я не хочу ничего говорить об этом, потому что не хочу делать ничего, что могло бы помешать переговорам», — ответил он.

Источники NBC News допустили, что Трамп может выступить против членства Украины в НАТО, чтобы заставить Россию согласиться вступить в переговоры.

Прогнозы о возможных переговорах

​​Кандидат Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News выразил уверенность в том, что конфликт может быть урегулирован вскоре после инаугурации.

«Когда речь идет об Украине и России, я действительно верю, что это будет решено в течение следующих нескольких месяцев», — заявил Келлог.

По его словам, Трамп может пригласить представителей Украины и России в Вашингтон для переговоров, так как он «настроен решительно».

Изменения в позиции США

В предвыборных заявлениях Трамп неоднократно обещал завершить конфликт еще до своей инаугурации. Вместе с этим он также допускал возможность сокращения военной помощи Украине, в частности ограничение на использование дальнобойных американских ракет для атак вглубь территории России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что говорить о конкретных шагах администрации Трампа пока рано. Он подчеркнул, что стоит дождаться реальных действий после вступления нового президента в должность.

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«Вряд ли стоит забегать вперед и пытаться прогнозировать, предсказывать, какие будут действия. Какие будут действия после инаугурации, время покажет. Дождемся уже того момента, когда избранный президент, собственно, займет свое место в Овальном кабинете», — сказал Песков журналистам.