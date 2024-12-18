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Губернатор Мурманской области прервал командировку из-за ЧП с поездами

Губернатор Мурманской области Чибис прервал командировку из-за аварии поездов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в своем Telegram-канале, что прерывает свою командировку в Москву и срочно возвращается в регион из-за аварии с участием пассажирского поезда.

«Прерываю свою командировку в Москве и срочно вылетаю в Мурманск», — написал он.

Вечером в среду, 18 декабря, на юге Мурманской области произошло боковое столкновение двухэтажного пассажирского поезда поезда №11 Мурманск — Санкт-Петербург с грузовым составом. Инцидент произошел в районе Ковды. На кадрах с места инцидента видно, как один из вагонов двухэтажного поезда перевернулся на бок и перегородил рельсы. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с пассажирским поездом. На место происшествия выехала Кандалакшский транспортный прокурор. К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь. Не менее восьми человек пострадали при аварии.

Ранее пассажирка рассказала о столкновении поездов в Мурманской области.

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