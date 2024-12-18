Прокуратура организовала проверку после столкновения поездов в Мурманской области

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с пассажирским поездом в Мурманской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«По предварительным данным, 18 декабря 2024 года на территории станции Княжая произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом сообщением Мурманск — Санкт-Петербург», — сказано в тексте.

На место происшествия выехала Кандалакшский транспортный прокурор Татьяна Чумакова.

Проводится проверка по соблюдению прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности движения.

До этого сообщалось, что в Мурманской области поезд опрокинулся после того, как сошел с рельсов. Инцидент произошел в районе Ковды. На кадрах с места инцидента видно, как один из вагонов двухэтажного поезда перевернулся на бок и перегородил рельсы.

Ранее девушку в наушниках и капюшоне сбил поезд под Калининградом.