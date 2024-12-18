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Выросло число пострадавших при столкновении поездов под Мурманском

ТАСС: при столкновении двух поездов под Мурманском пострадали восемь человек

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Телеграм-канал Северо-Западная транспортная прокуратура

При столкновении двух поездов под Мурманском пострадали восемь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«Восемь пострадавших», — сказал собеседник агентства.

Telegram-канал Mash ранее сообщал о четырех пострадавших.

По информации ТАСС, 18 декабря в 16:15 при прибытии на станцию Княжая в Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск — Санкт-Петербург, в котором ехали 326 пассажиров, с вагонами грузового поезда. На кадрах с места инцидента видно, как один из вагонов двухэтажного поезда перевернулся на бок и перегородил рельсы. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. На место выехал Кандалакшский транспортный прокурор.

По данным Telegram-канала РЖД, на место происшествия в Мурманской области также направлены восстановительные поезда. Составы движутся со станций Кандалакша и Кемь.

Ранее девушку в наушниках и капюшоне сбил поезд под Калининградом.

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