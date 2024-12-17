Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над зданием французского посольства в Сирии впервые с 2012 года подняли флаг

РИА Новости: над посольством Франции в Сирии впервые с 2012 года подняли флаг

Над зданием посольства Франции в Дамаске впервые с 2012 года поднят государственный флаг, сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France Presse (AFP).

«Французский флаг развевается над посольством в Сирии впервые с 2012 года», — сообщили в AFP.

С 2012 года между Сирией и Францией дипломатические отношения были разорваны.

До этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что королевство начало дипломатическое взаимодействие с вооруженной оппозицией, которая пришла к власти в Сирии.

Также и.о. министра иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страна отправит в Дамаск четырех дипломатов. По его словам, дипмиссия отправится в Сирию во вторник, 17 декабря, что станет первым подобным визитом за последние 12 лет.

14 декабря посольство Турции в Дамаске начало свою деятельность после почти 13-летнего перерыва.

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Жириновского про свержение Асада.

Все новости на тему:
Война в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами