Над зданием французского посольства в Сирии впервые с 2012 года подняли флаг

Над зданием посольства Франции в Дамаске впервые с 2012 года поднят государственный флаг, сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France Presse (AFP).

«Французский флаг развевается над посольством в Сирии впервые с 2012 года», — сообщили в AFP.

С 2012 года между Сирией и Францией дипломатические отношения были разорваны.

До этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что королевство начало дипломатическое взаимодействие с вооруженной оппозицией, которая пришла к власти в Сирии.

Также и.о. министра иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страна отправит в Дамаск четырех дипломатов. По его словам, дипмиссия отправится в Сирию во вторник, 17 декабря, что станет первым подобным визитом за последние 12 лет.

14 декабря посольство Турции в Дамаске начало свою деятельность после почти 13-летнего перерыва.

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