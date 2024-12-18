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Премьер Словакии раскрыл, чем закончится конфликт для Украины

Фицо: Украина не вступит в НАТО и потеряет треть территорий по итогам конфликта

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Nadja Wohlleben/Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что по результатам конфликта Украина лишится трети территории и не получит приглашения в НАТО. Его слова приводит портал Denník N.

«Украина приглашение в НАТО не получит, она потеряет треть территории», — сказал Фицо.

12 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что при нем словацкие власти никогда не поддержат вступление Украины в НАТО. В том же интервью Фицо заявил, что хочет нормализовать отношения Европы и РФ и считает текущую конфронтацию «ненормальной».

В свою очередь президент республики Петер Пеллегрини заявлял, что существует большой риск, что оружие и преступные группировки с Украины могут массово хлынуть в Словакию после завершения конфликта Киева и Москвы.

Ранее Ермак назвал условие начала переговоров с Россией.

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