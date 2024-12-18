В Совфеде оценили шансы на приглашение Украины в НАТО до ухода Байдена

Украина не получит приглашение в НАТО как при администрации действующего президента США Джо Байдена, так и после того, как власть перейдет к республиканцам во главе с Дональдом Трампом. Об этом в своем Telegram-канале написал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что уже не только Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, но и потенциально будущий глава правительства Германии Фридрих Мерц заявляют, что «воюющая Украина» не получит приглашения в Североатлантический альянс.

«Таким образом, еще раз подтверждается, что надежды Киева получить приглашение в альянс до ухода Байдена равны нулю. И после прихода Трампа тоже», — подытожил Пушков.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что планирует созвониться с Байденом и обсудить приглашение в НАТО. По словам украинского лидера, говорить на эту тему с Трампом сейчас нет смысла, поскольку он «еще не в Белом доме и у него нет всех этих юридических прав».

17 декабря Зеленский сообщил, что в качестве компенсации за отказ от членства в НАТО Киеву требуются 12-15 систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее премьер Словакии заявил, что Украина потеряет треть своей территории.