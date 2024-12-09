Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский планирует созвониться с Байденом и обсудить приглашение в НАТО

Зеленский позвонит Байдену для обсуждения приглашения в НАТО

close
Leah Millis/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский планирует созвониться с президентом США Джо Байденом и обсудить приглашение в НАТО. Об этом он сообщил по итогам встречи в Киеве с кандидатом на пост канцлера ФРГ Фридрихом Мерцом, передает Укринформ.

«Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность, поговорить со мной и поднять сам вопрос относительно приглашения в НАТО, потому что он сейчас является действующим президентом Соединенных Штатов и от его позиции многое зависит», — сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, обсуждать этого вопрос с Дональдом Трампом в настоящее время не имеет смысла, так как он «еще не в Белом доме и у него нет всех этих юридических прав».

Для Украины этот вопрос очень важный, и даже если страна не сможет сразу присоединиться к альянсу, ей нужны какие-то гарантии безопасности, отметил он.

Украинский президент также заявил о возможности рассмотреть инициативу Франции о размещении иностранных войск «на каких-то территориях Украины».

В свою очередь Мерц предложил создать европейскую контактную группу, которая выработает общую позицию по завершению конфликта.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский хочет мира и прекращения огня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами