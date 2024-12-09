Зеленский планирует созвониться с Байденом и обсудить приглашение в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский планирует созвониться с президентом США Джо Байденом и обсудить приглашение в НАТО. Об этом он сообщил по итогам встречи в Киеве с кандидатом на пост канцлера ФРГ Фридрихом Мерцом, передает Укринформ.

«Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность, поговорить со мной и поднять сам вопрос относительно приглашения в НАТО, потому что он сейчас является действующим президентом Соединенных Штатов и от его позиции многое зависит», — сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, обсуждать этого вопрос с Дональдом Трампом в настоящее время не имеет смысла, так как он «еще не в Белом доме и у него нет всех этих юридических прав».

Для Украины этот вопрос очень важный, и даже если страна не сможет сразу присоединиться к альянсу, ей нужны какие-то гарантии безопасности, отметил он.

Украинский президент также заявил о возможности рассмотреть инициативу Франции о размещении иностранных войск «на каких-то территориях Украины».

В свою очередь Мерц предложил создать европейскую контактную группу, которая выработает общую позицию по завершению конфликта.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский хочет мира и прекращения огня.