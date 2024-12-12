Украина в ходе продолжающегося конфликта с Россией потеряет около трети своей территории, но так и не вступит в НАТО вопреки своим стремлениям. Об этом в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

«Я думаю, что Украина потеряет треть своей территории, и что ей будут предложены гарантии безопасности», — подчеркнул он.

По словам Фицо, стоит ожидать на территории Украины иностранного контингента войск. Вместе с тем, Киев от Запада не получит приглашения в Североатлантический альянс, чего на Украине так ожидают, добавил премьер Словакии.

До этого спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Петр Мареш заявил, что будет готовить Киев к вступлению в Евросоюз и НАТО.

Также спецпредставитель рассказал, что будет курировать свыше 20 принятых в обход России проектов, которые «востребованы украинской стороной». Кроме того, он выступает за возобновление миротворческой миссии на Украине.

Ранее в НАТО сообщили, что выделят Украине €40 млрд.