Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский назвал требуемую компенсацию за отказ от приглашения в НАТО

Зеленский заявил, что Украине нужно 12-15 систем ПВО за отказ от членства в НАТО

close
Kevin Lamarque/Reuters

Соединенные Штаты и Европа должны предоставить украинской стороне 12-15 систем противовоздушной обороны (ПВО) в качестве компенсации за отказ от членства в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«И, откровенно говоря, наши партнеры знают: нам нужно еще 12-15 систем, кроме этих, чтобы полностью защитить нашу страну от российских ракетных ударов. Это реально. Главное — политическая воля наших партнеров», — заявил он.

По словам Зеленского, в качестве компенсации за невозможность пригласить Украину в НАТО было обещано значительное количество систем ПВО. Украинский лидер подчеркнул, что просит выполнения обещанного. Он добавил, что данное требование было озвучено в ходе саммита альянса стран Северной Европы и Прибалтики Joint Expeditionary Force.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в государственной измене, заявил, что решения президента Украины Владимира Зеленского направлены на то, чтобы довести страну до критической ситуации. По его словам, Зеленский ищет выход в совершенно нереальных многоходовых сценариях, таких как «приглашение в НАТО» или «миротворческая миссия европейских войск».

Ранее Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами