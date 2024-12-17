Зеленский назвал требуемую компенсацию за отказ от приглашения в НАТО

Соединенные Штаты и Европа должны предоставить украинской стороне 12-15 систем противовоздушной обороны (ПВО) в качестве компенсации за отказ от членства в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«И, откровенно говоря, наши партнеры знают: нам нужно еще 12-15 систем, кроме этих, чтобы полностью защитить нашу страну от российских ракетных ударов. Это реально. Главное — политическая воля наших партнеров», — заявил он.

По словам Зеленского, в качестве компенсации за невозможность пригласить Украину в НАТО было обещано значительное количество систем ПВО. Украинский лидер подчеркнул, что просит выполнения обещанного. Он добавил, что данное требование было озвучено в ходе саммита альянса стран Северной Европы и Прибалтики Joint Expeditionary Force.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в государственной измене, заявил, что решения президента Украины Владимира Зеленского направлены на то, чтобы довести страну до критической ситуации. По его словам, Зеленский ищет выход в совершенно нереальных многоходовых сценариях, таких как «приглашение в НАТО» или «миротворческая миссия европейских войск».

Ранее Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине.