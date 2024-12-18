Зеленский попросил у западных стран лицензии на производство оружия

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне проблем с предоставлением военной помощи стране просит у западных партнеров лицензии на производство оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что в ходе ответов на вопросы читателей газеты Parisien он пожаловался на то, что оказание поддержки Украине проходит медленно, иногда вооружения нужно ждать около года. При этом он добавил, что поставляемое оружие может быть старым и в непригодном состоянии.

«Мне часто говорят, что на Западе недостаточно мощностей для своевременного производства. Предоставьте нам лицензии! Мы будем производить наше оружие и наши системы обороны», — призвал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что среди военнослужащих Украины наблюдается «большая усталость» из-за несовременной помощи со стороны союзников.

10 декабря украинский лидер в ходе встречи с главой группы социалистов и демократов в Европейском парламенте Иратхе Перес Гарсиа в Киеве заявил, что Украине необходимы от 10 до 12 американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

Ранее в Польше отказались защищать небо Украины системами ПВО страны.