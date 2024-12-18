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Зеленский раскритиковал западных союзников за долгую помощь и плохое оружие

Зеленский пожаловался, что Киев получает помощь Запада спустя полгода — год

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Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина получает помощь от союзников спустя полгода-год после их обещаний. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Parisien.

Также он сообщил, что западные страны поставляют Украине, в том числе оружие в плохом состоянии, что плохо сказывается на моральном состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Между моментом, когда страна говорит «я передам» и моментом, когда эта помощь приходит, проходит шесть месяцев или год. Бывает, что это оружие старое или в плохом состоянии», — сказал он.

Зеленский добавил, что среди военнослужащих Украины наблюдается «большая усталость».

10 декабря Зеленский на встрече с главой группы социалистов и демократов в Европейском парламенте Иратхе Перес Гарсиа в Киеве заявил, что Украине необходимы от 10 до 12 американских зенитных ракетных комплексов Patriot. По его мнению, на закупку систем ПВО Patriot следует направить $30 млрд из замороженных российских активов.

Ранее в Польше отказались защищать небо Украины системами ПВО страны.

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