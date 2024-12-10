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Зеленский попросил у Запада более 10 комплексов Patriot

Зеленский призвал Запад передать Украине 10-12 комплексов Patriot

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Global Look Press

Украине необходимы от 10 до 12 американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на встрече с главой группы социалистов и демократов в Европейском парламенте Иратхе Перес Гарсиа в Киеве, сообщается в Telegram-канале «Страна.ua».

«10-12 дополнительных систем Patriot для Украины обеспечат нам жизнь», — подчеркнул он.

По мнению Зеленского, на закупку систем противовоздушной обороны Patriot следует направить $30 млрд из замороженных российских активов.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В конце ноября агентство Bloomberg опубликовало статью под названием «В обороне Украины против Путина образовалась брешь размером с Трампа», в которой сказано, что Вооруженные силы Украины крайне зависят от иностранных поставок оружия, особенно от поддержки Вашингтона, без которой, вероятно, им будет трудно противостоять российской армии в долгосрочной перспективе.

По данным агентства, около 80% ракет «земля-земля», каждая вторая противотанковая ракета и каждая третья ракета для систем противовоздушной обороны поступают на Украину из США. Среди наиболее распространенных поставок агентство отметило ракеты TOW для соответствующего противотанкового комплекса, 122-мм снаряды, авиационные ракеты Hydra-70 и 85-мм ракеты для РПГ-7.

Ранее в Польше отказались защищать небо Украины системами ПВО страны.

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