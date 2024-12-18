Захарова высказалась о заказчике убийства начальника войск РХБЗ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что у нее нет сомнений, кто был исполнителем и заказчиком убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова.

Она подчеркнула, что следствие должно установить все детали.

«Не сомневаюсь, кто был исполнителем, кто был заказчиком», — сказала она.

До этого стало известно, что разлет осколков при взрыве самоката, от которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов, составлял до 100 метров.

Теракт, в результате которого погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, произошел утром 17 декабря у дома на Рязанском проспекте в Москве. Взрыв был зафиксирован в районе 06:10 утра. Незадолго до этого к подъезду дома подъехал служебный автомобиль с водителем, который должен был отвезти Кириллова на работу. Эту информацию подтвердили правоохранители.

По предварительным данным, взрывное устройство заложили в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. Источники агентства Reuters сообщили, что к теракту могут быть причастны украинские спецслужбы.

Ранее в Москве сняли оцепление во дворе, где погиб генерал Кириллов.