Украина заработала право самостоятельно принимать решения о переговорах по урегулированию конфликта, заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге. Трансляцию брифинга вел C-SPAN.

Он подчеркнул, что «никто извне Украины не может диктовать, когда и как ей вступать в переговоры».

17 декабря министерство иностранных дел Украины отвергло инициативу Белоруссии по участию Минска в переговорах об урегулировании конфликта.

В этот же день координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отметил, что Владимир Зеленский должен сам определить условия переговоров для окончания военного конфликта в стране.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский во вторник заявил, что решения Зеленского направлены на то, чтобы довести страну до критической ситуации.

Ранее Эрдоган представил ЕС свое видение перемирия на Украине.