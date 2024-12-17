Украина отвергла предложение Белоруссии по переговорам о решении конфликта

Министерство иностранных дел Украины отвергло инициативу Белоруссии по участию Минска в переговорах об урегулировании конфликта. Об этом говорится в Telegram-канале украинского внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел Украины с удивлением восприняло заявление чиновника белорусского внешнеполитического ведомства (речь идет о заместителе министра иностранных дел Белоруссии Юрии Амбразевиче. – прим. ред.)», — сообщили в МИД Украины.

16 декабря Амбразевич отмечал, что Белоруссия претендует на место за столом переговоров по конфликту на Украине.

Он добавил, что для Белоруссии важно получить гарантии собственной безопасности. По его словам, при достижении финальных договоренностей стороны должны будут учесть интересы Минска.

13 декабря американская газета The New York Times сообщила, что следующий год будет годом переговоров по украинскому конфликту. По мнению журналистов, для Киева это плохие новости, поскольку он продолжает терять территории и не имеет сильной переговорной позиции.

Ранее на Украине заявили о невозможности ведения с РФ переговоров с позиции силы.