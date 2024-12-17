Эрдоган представил ЕС свое видение перемирия в Украине

Турция передала ЕС свое видение о необходимости скорейшего прекращения огня на Украине. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге по итогам переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Анкаре, передает Reuters.

«В ходе наших переговоров мы представили свои наблюдения и видения по достижению скорейшего прекращения огня на Украине», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган призвал конфликтующие стороны к обеспечению «справедливого мира».

10 декабря президент Турции на конференции с участием послов отметил, что его страна продолжит взвешенную и сбалансированную политику по конфликту на Украине.

В конце ноября президент Турции провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе которых обсуждалась ситуация на Украине и потенциальная посредническая роль Анкары. Эрдоган тогда отметил, что Турция продолжит усилия по прекращению напряженности в российско-украинском конфликте и будет способствовать процессам его урегулирования.

Ранее Эрдоган назвал себя и Путина единственными лидерами в мире.