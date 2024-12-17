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В Раде заявили, что Зеленский нарочно ведет Украину к катастрофе

Депутат Дубинский: Зеленский намеренно ведет Украину к военной катастрофе

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Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Решения президента Украины Владимира Зеленского, по мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, который находится в СИЗО по подозрению в государственной измене, направлены на доведение страны до критической ситуации. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Зеленский, по его словам, ищет выход в совершенно нереальных многоходовых сценариях, таких как «приглашение в НАТО» или «миротворческая миссия европейских войск».

Депутат также отметил, что в офисе Зеленского и Генеральном штабе ВСУ все давно спланировано, и, по его мнению, ситуация будет только ухудшаться на фоне массового дезертирства в рядах ВСУ, повсеместной коррупции в армии и бесчеловечных методов мобилизации.

Он добавил, что идея с «приглашением» опоздала как минимум на год, а решение о введении миротворческих войск на Украину может быть принято только в условиях военной катастрофы. Дубинский заключил, что у него складывается впечатление, что Зеленский намеренно ведет страну к этой катастрофе, рассматривая это как последний шанс.

До этого Дубинский призвал Зеленского прекратить конфликт и уйти в отставку. По его словам, с каждым днем, когда Киев отказывается от переговоров, ухудшается как положение Украины на фронте, так и ее переговорная позиция.

Ранее Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине.

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