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Делегации диаспор из разных стран прибыли на съезд крымских татар

Делегации из Узбекистана, Турции и Таджикистана прибыли на съезд крымских татар

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Делегации диаспор крымских татар из Узбекистана, Турции и Таджикистана прибыли в Крым с ознакомительным визитом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Крымской межнациональной миссии Заура Смирнова.

По его словам, представители диаспор во вторник приняли участие в общекрымском съезде депутатов, избранных из числа крымско-татарского народа.

17 декабря сообщалось, что крымские татары приняли обращение к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором призвали всемирную организацию признать российский статус Крыма. Обращение было принято в ходе общекрымского съезда в Симферополе. В нем приняли участие 400 человек, в том числе 250 депутатов различных уровней, а также представители диаспор из других стран.

В ноябре депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал избранного президента США Дональда Трампа признать российский статус полуострова и других вошедших в состав Российской Федерации регионов.

Ранее выдвинутый Трампом на пост генпрокурора США признал невозможность вернуть Крым Украине.

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