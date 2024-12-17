Делегации диаспор из разных стран прибыли на съезд крымских татар

Делегации диаспор крымских татар из Узбекистана, Турции и Таджикистана прибыли в Крым с ознакомительным визитом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Крымской межнациональной миссии Заура Смирнова.

По его словам, представители диаспор во вторник приняли участие в общекрымском съезде депутатов, избранных из числа крымско-татарского народа.

17 декабря сообщалось, что крымские татары приняли обращение к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором призвали всемирную организацию признать российский статус Крыма. Обращение было принято в ходе общекрымского съезда в Симферополе. В нем приняли участие 400 человек, в том числе 250 депутатов различных уровней, а также представители диаспор из других стран.

В ноябре депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал избранного президента США Дональда Трампа признать российский статус полуострова и других вошедших в состав Российской Федерации регионов.

Ранее выдвинутый Трампом на пост генпрокурора США признал невозможность вернуть Крым Украине.