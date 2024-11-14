Выдвинутый Трампом на пост генпрокурора США признал невозможность вернуть Крым Украине

Выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом кандидат на пост главы минюста и генпрокурора конгрессмен Мэтт Гетц заявил, что цели Украины по выходу Крыма из состава России невозможны. Об этом пишет РИА Новости.

Агентство отметило, что еще в апреле 2024 года во время слушаний в комитете палаты представителей с участием чиновников Пентагона Гетц спросил у помощницы главы военного ведомства, какие условия демократы предлагают для «стратегического поражения» Москвы. Он поинтересовался, нужно ли для этого «исключить Крым из состава России». При этом Гетц добавил, что полуостров никогда не перестанет быть частью России, поэтому он признал, что такая цель для Украины «недостижима».

Незадолго до этого советник Трампа Брайан Ланза заявил, что Украине нужно принять предлагаемое избранным президентом США «реалистичное видение мира» с Россией, а не думать о возвращении территорий, в том числе Крыма.

Ранее стало известно, что главком ВСУ хочет захватить Крым с применением F-16.